Ryby

V rodinném kruhu to docela vře a vlastně ani nevíte proč. Byla by velká škoda, kdyby došlo i k hádce. Poté by vás to totiž velmi mrzelo. Rovněž na sebe buďte opatrné zejména při namáhavých činnostech. Lednové dny jsou bohužel spojeny s úrazy.