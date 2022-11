Levněji se svezou plzeňskou MHD od dubna někteří cestující. Krátkodobé jízdenky si koupí nově i studenti do 26 let, váleční veteráni či osoby v hmotné nouzi. U seniorů se pak sníží hranice nároku na přepravu zdarma ze 70 na 65 let, a nebudou potřebovat ani Plzeňskou kartu.

Rada města už vše odsouhlasila, změny budou platit od dubna příštího roku. Lidé tak mají dostatek času se rozhodnout, zda si koupí na příští rok celoroční jízdenku, nebo se jim vyplatí jen čtvrtletní a poté využijí nových možností.

Nad 65 let zdarma

Cestujícím starším 65 let bude od dubna nově stačit k prokázání nároku na bezplatnou přepravu občanský průkaz nebo jiný doklad s fotografií a datem narození. Plzeňská karta už k prokázání nároku na bezplatné jízdné nebude povinná, a to již od 1. ledna příštího roku.

„Dnes má nárok na bezplatnou přepravu cestující ve věku 70 a více let. O pět let tak snižujeme věkovou hranici. Pro představu je to tak, že v okresech Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever a Rokycany žije přes 81 tisíc občanů ve věku 65 plus, a 56 tisíc občanů ve věku 70 plus,“ vypočetl náměstek primátora Aleš Tolar.

Zlevněné krátkodobé jízdenky

V současné době jezdí v Plzni zdarma děti do 15 let, musí ale mít Plzeňskou kartu. Cestující ve věku 15 až 18 let a studenti od 18 do 26 let mají nárok pouze na zlevněné předplatné, nikoliv však na zlevněné jednotlivé jízdné. To se ale od dubna změní.

Nárok na zlevněné krátkodobé jízdenky budou mít držitelé Plzeňské karty do 18 let, studenti pak do 26 let. Dále lidé pobírající mateřský či rodičovský příspěvek nebo jsou na mateřské či rodičovské dovolené. Levněji se za stejných podmínek svezou i váleční veteráni a osoby v hmotné nouzi.

