Vdechnout novou podobu závodnímu vozu, který ve své době kraloval mezinárodním šampionátům, znamenalo přepracovat ikonický design z hlediska estetického i mechanického. Soutěžní zadání určilo rozměry a technické parametry, vše ostatní už formovala kreativita soutěžících.

„Nejnáročnější bylo rozhodnout, jestli pojmout projekt jako retro, ve kterém lze dohledat původní vůz, nebo moderní. Pro mě bylo důležité, aby tam byl pocit z toho auta a zároveň vytvořit model futuristický,“ uvedl Jonáš Jagerčík (24) z plzeňské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Auta budoucnosti

Sázka na budoucnost se mu vyplatila, v konkurenci 440 soutěžících obsadil celkově druhé místo, první mezi studenty. Soutěž uspořádala agentura podporující stratupy v oblasti elektromobility. Ukázala, co by mohlo být v budoucnu na závodech cestovních vozů k vidění.

„Jsme v době, kdy nastupují elektromobily a celkově se tak mění koncepce automobilů. Pro nás designéry je velkou otázkou a výzvou, jak do budoucna mohou ta auta vypadat, co pro nás budou symbolizovat. Jestli jen dopravní prostředek pro přesun z bodu A do bodu B, nebo třeba pojízdný obývák,“ dodal Jagerčík.

Od skic k finálním návrhům

Jako první vznikaly skici. „Nejdůležitější je nakreslit si a dobře stanovit proporce auta. Jakmile máte funkční siluetu, můžete přidávat další zajímavé detaily,“ popsal vedoucí ateliéru Průmyslového designu Jan Korabečný.

Poté se v měřítku 1:4 vyrobil model z hlíny. „Ta nám umožní intuitivně vytvářet kvalitní plochy i jejich návaznosti a dbát na celkové rozvržení hmot. Následuje skenování, modelování ve 3D grafických editorech a nakonec vytvoření fotorealistických návrhů,“ uvedl Korabečný.

Hliněné modely

„Byli jsme na vyhlášení výsledků v italském Janově jediní, kdo ty reálné hliněné modely s sebou přivezl. Nebyly totiž v zadání. Pro nás bylo obrovskou výhrou už to, že jsme tam mohli ukázat nějakou fyzickou věc, na kterou si mohli lidé sáhnout,“ řekl Jagerčík.

Ten by s automobilovým designem rád spojil svůj profesní život. Bodovali i jeho spolužáci Bao Quoc Tran a Ondřej Adamec. Práce všech tří studentů si mohou zájemci prohlédnout 11. listopadu na Dni otevřených dveří v prostorách plzeňské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

VIDEO: Dobíjení elektromobilů.

délka: 03:17.32 Video Video se připravuje ... Dobíjení elektromobilů - kde, za kolik a jak je možné ušetřit. Videohub