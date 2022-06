Konec spalovacích motorů od 2035 budí emoce: Přinese komplikace? A co na to český autoprůmysl

Jedni vidí v konci spalovacích motorů do roku 2035 hrozbu, druzí příležitost. Zatím to ale vypadá, že se přechodu na elektromobily děsí někteří politici víc než samotné automobilky v Česku.

„Už teď 40 procent naší výroby tvoří elektrifikovaná auta – hybridy, pluginy včetně deseti procent těch čistě elektrických aut,“ vyjmenovává pro Blesk mluvčí automobilky Hyundai v Česku Petr Michník. Firma navíc už letos mění jednu ze svých dvou továren na převodovky na výrobu elektrobaterií. „Přesunutí výroby mimo Česko určitě nehrozí,“ tvrdí Michník.

Dosažitelný cíl

Největší automobilka v Česku Škoda Auto vidí cestu k elektromobilitě jako nezvratnou. „Je to ambiciózní, ale dosažitelný cíl,“ napsal Blesku vedoucí komunikace v Česku Tomáš Kotera.

„Nyní je důležité, aby byly politické cíle podpořeny také odpovídajícími politickými opatřeními,“ dodal s tím, že k nim patří hlavně dostatečná nabídka bateriových článků, rychlejší rozšíření nabíjecí infrastruktury nebo urychlený přechod na novou energetiku.

Jako telefony

Zatímco nyní je koupě elektromobilů výsadou bohatších vrstev společnosti, v budoucnu by to tak být nemělo a jejich cena by měla jít dolů. „Už za dva roky by mohl být na trhu elektromobil s dojezdem 500 kilometrů, který bude stát půl milionu korun,“ řekl Blesku vedoucí redakce Autorevue.cz Jan Mička.

Podle něj ale ceny budou postupem let do roku 2035 klesat mnohem víc, a bude to tak stejné jako s chytrými telefony. „Dříve je také mělo jen pár lidí. Dnes jsou cenově dostupné a má je každý,“ uvedl.

Populismus?

Čeští europoslanci to ale nevidí tak růžově. Proti návrhu hlasovalo dvanáct z celkových sedmnácti přítomných. Včera se tak na jedné palubě ocitli jak zástupci za ODS, tak třeba i europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná (41).

„Část proti tomu hlasovala z populismu a kvůli politickým bodům, protože je to velká symbolika a přinese to hodně emocí,“ sdělil Blesku politolog Jan Kubáček.

„Na druhou stranu věřím, že část to dělá z přesvědčení, protože to omezuje průmysl a může to vést ke komplikacím v praktickém životě,“ řekl dál Kubáček.

S tím tak ale úplně nesouhlasí jeden z mála českých poslanců Luděk Niedermayer (56, TOP 09), který pro zákaz ruku zvedl. „Spalovací auta nebudou to, co zajistí levnou osobní mobilitu v budoucnu. Náklady na provoz elektromobilů jsou totiž výrazně nižší než u těch spalovacích,“ sdělil Blesku.

Větší prodeje elektroaut než dieselů a nejednotná EU

Zatímco zákaz spalovacích motorů europarlamentem prošel, nízkouhlíková reforma ne. Europoslanci během vypjaté debaty, kdy došlo i na bouchání do lavic či bučení, zamítli rozšíření systému emisních povolenek. Návrh se tak vrací zpátky do výborů.

V prosinci minulého roku Evropané koupili více elektrických aut než těch dieselových. Podle deníku New York Times je to důkazem rostoucí popularity na baterii poháněných aut. Těch se na konci loňského roku prodalo více než dvacet procent, zatímco dieselových aut se prodalo pod devatenáct procent z celkového objemu koupených nových aut.

V Británii zákaz už od roku 2030

Minulý rok britská vláda pod vedením konzervativní strany premiéra Borise Johnsona (57) potvrdila zákaz prodeje nových aut na pohonné hmoty od roku 2030.

Zákaz tak začne platit ještě o dva roky dříve než v EU. Na to musí zareagovat i česká automobilka Škoda Auto, která jen ve Velké Británii prodala přes 55 tisíc vozů v roce 2021, což z ostrovní země pro firmu dělá pátý největší trh.