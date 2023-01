Mentálně postiženého chlapce (7) se podle obžaloby pokusil znásilnit Štefan M. (60) ze Sokolovska. Za to si má podle nepravomocného verdiktu Krajského soudu v Plzni odsedět ři roky a čeká ho i ústavní léčba. Svým nechutným jednáním se měl muž „odvděčit“ lidem, kteří se jej ujali a poskytli mu bydlení.

Původně byl Štefan M. souzený za znásilnění dítěte. „Trestní senát však dospěl k závěru, že by skutek měl být kvalifikován jako pokus zločinu znásilnění,“ uvedla mluvčí plzeňského krajského soudu Jana Rubášová.

Obžalovaný tak vyfasoval místo navrhovaných šesti let tři roky ve věznici s ostrahou a ochranné pychiatrické léčení ústavní formou. Rozsudek není pravomocný.

Vyrušil ho chlapec

Vše se mělo odehrát letos v únoru. „Obžalovaný přišel do neobydlené volně přístupné místnosti v přízemí domu s mentálně postiženým, jehož věk znal. Za účelem pohlavního uspokojení obnažil před poškozeným pohlavní úd,“ uvedl státní zástupce Martin Rykl.

Štefan M. všeho nechal poté, co jej vyrušil sourozenec oběti. U soudu vinu odmítl. „Nesouhlasím s obžalobou. O ničem nevím. Vím, že je to smutné, ale já to neudělal,“ řekl. U soudu také prohlásil, že v domě je sice nějaký kumbál, ale že v něm nikdy nebyl.

Obžalovaný: Seděl jsem doma

„Byl jsem celé odpoledne v bytě, kde jsem se koukal na televizi. Večer jsem slyšel křik z ulice, pak přiběhl do bytu táta kluka a křičel, že jsem to byl já, a že mě zabije, probodne mě,“ uvedl Štefan M.

„Díval jsem se na něj jako blázen. Já byl přece celý den doma. Vše mi řekli až policisté na oddělení. Já to neudělal,“ dodal Štefan M. V minulosti byl již odsouzen za pokus o znásilnění holčičky (8).

