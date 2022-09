Podivně se chovající mládě labutě, na které útočili ostatní sourozenci, zaujalo svědka u rybníka Šavlice nedaleko Dnešic na jihu Plzeňska. Ochránci zjistili, že se pták nešťastně zamotal do pytlácké nástrahy.

Zvířecí záchranáři nejprve zraněné mládě nemohli na rybníku najít. Na hladině rejdil labutí pár se čtyřmi potomky, po pátém jako by se ale slehla zem. Zadařilo se, až když se ochránci přiblížili k rákosovým ostrůvkům na kajaku.

Poslední mládě vyjelo z cípu hustého rákosí. Bylo skoro v posledním tažení, sešněrované rybářskou šňůrou s krmítkem a dvěma háčky. „Silnou černou šňůru měla labuť namotanou kolem těla, háčky zaseknuté v levé noze, že ji nemohla natáhnout,“ popsal zvířecí záchranář Karel Makoň.

Zpátky u rodiny

Labuť v nesnázích se podařilo odchytit a přivézt na břeh. Tam ochránci ptáka osvobodili z nástrahy, ošetřili a vrátili na rybník ke zbytku rodiny. Mládě začalo uvolněnou nohu hned používat.

„Kdyby se nepodařilo mládě najít, zcela určitě by uhynulo schované někde v rákosí! To, co mělo na sobě, ho zásadně ohrožovalo na životě,“ dodal Makoň. Všichni věří, že se mladá labuť mezi svými rychle zotaví.

VIDEO: Jihomoravští hasiči pomohli zraněné labuti.

