Rak

Milí Raci, máte jedinečnou šanci ukázat všechno skvělé, co ve vás dřímá. Dalo by se říci, že na to nadřízený doslova čeká. Nenechejte nic náhodě a zapojte se do dění na pracovišti na sto procent. Jenom tak budete povýšení a zvedne se vám plat.