Ostudná zchátralá budova bývalých městských lázní na Denisovo nábřeží v Plzni se snad konečně dočká důstojné opravy a využití. Krajští radní chtějí areál koupit a zrenovovat. Uvnitř by sídlila Západočeská galerie, nejspíše by se tak pro ni nepostavil nový objekt U Zvonu.

Lázně, které jsou částečně památkově chráněné, slouží nyní jako paintballová střelnice a vlastní je soukromá firma z Prahy. Krajští radní rozhodli, že objekt i s pozemky odkoupí za 140 miliónů korun. Nákup musí ještě v září posvětit zastupitelstvo.

Po rekonstrukci, která by vyšla na miliardu korun, by uvnitř mělo vzniknout víceúčelové kulturní a společenské centrum. „Máme příležitost do této budovy umístit i expozice a depozitáře Západočeské galerie (ZČG),“ řekl náměstek hejtmana Josef Bernard.

Jestliže vše klapne, tak to bude nejspíš znamenat konec projektu nové budovy ZČG v místě po zbouraného domu U Zvonu. Ten šel k zemi po povodních před dvaceti lety. „Získáme více než dvojnásobný prostor oproti plánované budově galerie v přibližně stejné hodnotě,“ dodal Bernard.

Městské lázně

Navrhl je architekt Bedřich Bendelmayer. Stavět se začaly v roce 1926. Veřejnosti se postupně otevíraly v letech1931 až 1932. Byly zde sprchové, vanové a parní lázně, plovárna a léčebný ústav s rašelinovými uhličitými lázněmi a vodoléčbou.

Budovu v roce 1944 poničil nálet amerických bombardérů. Po válce se lázně opravily, ale architekt Václav Neckář již neobnovil klasicistní sloupové průčelí a fasádu oprostil od přemíry dekoltu. Jejich provoz skončil v roce 1993. Od té doby chátrají.

VIDEO: Takhle vypadala schátralá budova městských lázní na jaře 2017.