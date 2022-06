Řidiči se musí obrnit trpělivostí, dělníci budou na opravě tramvajové trati pracovat od prvního červencového dne za provozu. V opravovaných místech zůstane pro vozidla pouze jeden jízdní pruh. Měnit se koleje budou od sadů Pětatřicátníků do Tylovy ulice, od Borské do Zámečnické ulice, od Dobrovského do Hruškovy ulice a přejezd v křížení s Mánesovou ulicí.

Právě přejezdy kolejí budou největším oříškem. „Jejich oprava trvá tři týdny a z technologických důvodů ji nelze urychlit. My máme na opravovaném úseku přejezdy Klatovské celkem tři. Nemůžeme ale uzavřít všechny najednou,“ vysvětlil Jan Hakl ze Správy veřejného statku. Měnit se bude i světelné signalizace.

Dvouměsíční výluka

Tramvaje v úseku sady Pětatřicátníků - Bory / Univerzita nahradí autobusy. Zastávky se provizorně přesunou k chodníkům. Rekonstrukce potrvá do konce srpna.

Aby nebylo práce málo, bude se v úseku Bolzanova - Dobrovského měnit plynové potrubí. Práce s tím spojené by měly být hotové do konce října. Omezení jsou plánovaná postupně po blocích domů v obou směrech.

Opraví i povrchy

Výluka potrvá celé prázdniny i na opravovaném úseku Koterovské od nám. Generála Píky po Světovar. Do 31. srpna se protáhnou i práce na Karlovarské v souvislosti s dokončováním retenční nádrže Vinice.

Nový povrch dostane Komenského ulice na Lochotíně, v srpnu se ho dočká i Rokycanská ve směru do města. Odstartuje též dlouho plánovaná rekonstrukce Červenohrádecké ulice, která spojuje Červený Hrádek a Újezd. Ta je naplánovaná na další dva roky.

