Kontroverzní, k demolici určený pavlačový dům v Jateční ulici v Plzni přidělili organizátoři našemu v současné době nejznámějšímu street artovému umělci Dmitriji Proškinovi, známému jako ChemiS. Vzniklo dílo Domov.

„Ta malba je spjatá s historií domu, ve kterém žila skupina nízkopříjmových lidí, převážně Romů. Byl pro ně útočištěm, proto obraz romského dítěte, které přikrývá a chrání oprýskaná fasáda,“ vysvětlil ChemiS.

Jeho malba holčičky, ukryté s hračkami pod ukrajinskou vlajkou, se v Praze stala ikonickým místem. Reakce nejdříve přicházela od lidí z Česka, a jak se to lavinově šířilo, sdílela to i ukrajinská média a rázem se to rozkřiklo i v komunitě uprchlíků, kteří si to chodí fotit. „V podstatě z celého světa mi chodily reakce typu ‚děkujeme‘, lidé popisovali, jak z toho byli dojatí a zapůsobilo to na ně,“ dodal umělec.

Oživí místo

Třetí ročník mezinárodního festivalu Wallz probíhal v Plzni v minulém týdnu. Oprýskané zdi i nevýrazná zákoutí získaly díky umělcům veřejného prostoru punc originality.

„Vybíráme plochy, které jsou pro danou lokalitu důležité, a zároveň ji nějakým způsobem degradují. Cílem je to místo oživit, udělat jej lepším,“ řekl za organizátory programový ředitel DEPO2015 Jan Štěpán.

Jednotlivé lokality organizátoři účastníkům sami přidělí, respektují přitom ale styl jejich tvorby. „Buď hledáme vhodnou plochu pro konkrétního umělce, kterého na festivalu chceme, protože jeho tvorba je něčím jedinečná, nebo máme specifickou plochu a k ní hledáme umělce, kterému by sedla,“ popsal pravidla Štěpán.

Volný výběr témat

Každé z jedenácti festivalových míst dostal do parády konkrétní umělec. „Téma si už zvolili sami, neříkáme jim, co mají dělat. Samozřejmě to podléhá základnímu schválení, ale snažíme se vše pojmout co nejvíce svobodně,“ uvedl Štěpán.

Po týdnu plném kreativní dřiny, hodinách na plošině metry nad zemí, s rukama i oblečením od barev a sprejů, bylo hotovo. Na muraly, velkoplošné malby na stěny ve veřejném prostoru, padla téměř tuna fasádní barvy a na 700 sprejů.

VIDEO: Chemisův mural s holčičkou skrytou s hračkami pod ukrajinskou vlajkou dojal Ukrajince.

délka: 20:56.64 Video Video se připravuje ... Blesk Podcast: Mural dojal i Ukrajince, říká ChemiS. Psala mu dcera tvůrce Bolka a Lolka. Jiří Marek, Lukáš Červený