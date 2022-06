Štír

Kvůli nepřejícímu záření Merkura na vaše znamení jste nepříjemně naladění a v rodinném kruhu se to velmi projeví. I když se snažíte zapojit do běhu domácnosti, vždy narazíte. Partnerovi se nelíbí nic, co řeknete a uděláte. Jste velmi smutní.