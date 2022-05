Muž, který trvale pobývá v psychiatrické léčebně, je nesvéprávný již od roku 2005 a opatrovnicí se jeho matka stala před šesti lety. Podle obžaloby jej za tu dobu připravila o půl milionu korun.

„Pro svoji potřebu si ponechávala invalidní důchod svého nesvéprávného syna. Další peníze mu v rozporu s povinnostmi opatrovníka vybrala z vkladní knížky,“ uvedla podle serveru novinky.cz žalobkyně Taťana Ulčová.

Žena nerozumí, co po ní soud chce

Seniorka u soudu vypovídala, ale bylo zjevné, že vlastně nechápe, v čem je podle soudu problém. „Chtěl, abych si od něj brala peníze. Nerozumím tomu, že mám být trestaná za to, co chtěl, abych dělala. Asi to budu těžko vysvětlovat, a proto nebudu vypovídat,“ uvedla obžalovaná penzistka.

K tomu, že žena není úplně zdravotně v pořádku, se přiklonil i znalec, který uvedl, že trpí lehkou demencí. „S ohledem na svoji nemoc má výrazně sníženy rozpoznávací schopnosti. Obtížně chápe společenské a právní normy a nelze vyloučit, že je bude překračovat. Není ale ve stavu, kdy by pro společnost znamenala vysloveně nebezpečí,“ řekl psychiatr Jan Gábel a dodal, že by se spíš přiklonil tomu, aby soud obžalovanou částečně zbavil svéprávnosti.

Předseda senátu Jiří Žižka jednání odročil, protože seznal, že není jisté, zda obžalovaná žena chápe smysl trestního řízení. Nechá proto znalce vypracovat nové posudky jejího zdravotního stavu.