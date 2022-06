Důchodkyně nejprve vyplnila údaje na webové stránce, která nabízela nákup kryptoměny. Pak poslala neznámému, který jí zatelefonoval, i kopii občanky a údaje z platební karty. Další telefonát ji navedl, aby si nainstalovala do počítače aplikaci umožňující vzdálený přístup

„O několik dní později z bankovního výpisu žena zjistila, že jí byla stržena platba kartou ve výši 13 124 korun,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Seniorka naivně čekala, co se bude dít dál. A dělo se.

Naletěla opakovaně

Po nějaké době ji opět kontaktoval jakýsi muž, aby se přihlásila do internetového bankovnictví. Poslechla, a pak se dívala, jak kdosi na dálku vyplňuje transakci na 500 euro. Zmatená platbu potvrdila. „V tomto případě se podařilo platbu kartou zrušit a peníze byly vráceny na účet poškozené,“ uvedla Brožová.

Do třetice pak žena naletěla, když ji muž, který už ji dříve převezl, kontaktoval, aby mu opět poslala ofocenou občanku. „Žena to udělala. Poté byl z jejího účtu proveden převod finančních prostředků ve výši 26 622 korun,“ dodala Brožová. To už seniorka, která přišla o téměř 40 tisíc, kontaktovala policisty. Ti teď hledají gaunery, co stařenku podvedli.

