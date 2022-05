Nová čtvrť má vyrůst v lokalitě po zbouraném domě kultury na Americké třídě. Ten šel k zemi před deseti lety, původnímu projektu Corso Americká ale vystavili stopku Plzeňané v referendu. Developer teď zažádal o vydání územního rozhodnutí, pokud vše půjde podle plánu, hotovo by mělo být v roce 2027.

Stavební úřad v Plzni už má žádost na stole, vydání příslušného stanoviska se očekává v průběhu letošního roku. „Na podkladech a veškerých přípravách k této žádosti jsme pracovali skoro rok,“ uvedl manažer projektu Tomáš Jícha.

Po získání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení se počítá se zahájením výstavby nové čtvrti v roce 2024. Projekt zahrnuje bytové domy s celkem více než 120 byty, přes 21 tisíc m2 administrativních ploch a okolo 100 obchodů. Čtvrtina ploch je určená pro sport, volný čas a zábavu. V podzemí se počítá s 1500 parkovacími místy.

Moderní čtvrť

Nová čtvrť má beze zbytku dostát pravidlům využitíí dané lokality, jak je nastavilo město. „ V Plzni vznikne moderní čtvrť, která zcela zásadně změní a významně zkvalitní ráz Americké ulice a jejího okolí, propojí lokalitu hlavního nádraží v prostoru Paluby Hamburk až po náplavku,“ řekl primátor Pavel Šindelář.

Zohledněné bude i správné hospodaření budov s energiemi, aby všechny stavby i venkovní prostory splňovaly požadavky co nejmenší energetické náročnosti a co největší ohleduplnosti k životnímu prostředí. Celá čtvrť s názvem Ameside bude třeba odebírat nejen teplo, ale i chlad z nedaleké Plzeňské teplárenské. To prakticky vyloučí spotřebu energie pro klimatizační jednotky nebo emise z vlastního vytápění plynem.

