Střelec

Sklony k přelétavosti se vám mohou velmi brzy vymstít. Narazíte totiž na protějška, s nímž prožijete jenom krátkodobý flirt. Jindy by vám to nevadilo, ale on se vám opravdu moc líbí. Neklesejte na mysli a přisvojte si optimismus, přejděte to.