Oba muži společně večer popíjeli u Jakuba v pronajatém plzeňském bytě. Ten den už se jednou pohádali na zastávce MHD, Peter měl dát kamarádovi facku a hodit po něm plechovku od piva. Zakrátko se ale udobřili, koupili si láhev alkoholu, aby vše zapili.

Jenže nový konflikt na sebe nenechal dlouho čekat. „Po předchozí slovní rozepři vzal obžalovaný v bytě nůž a několikrát bodl poškozeného do oka, ramene a do zad. Opakovaně útočil na části těla, kde věděl, že jsou životně důležité funkce,“ popsal státní zástupce.

Jakub R. u soudu tvrdil, že se Peter nevhodně choval ke kamarádce, a jeho prý, když mu to vyčetl, napadl pěstmi. „Cítil jsem, že mi praskla kost v obličeji. Bál jsem se, vzal jsem kuchyňský nůž a zaútočil jsem na něj. Najednou tam byla krev. Nevěděl jsem, že je to tak vážné, mrzí mě, co se stalo,“ popisoval Jakub R.

Nůž v oku

Slovák poté, co dostal nožem do oka, z bytu utekl. Na cestu schytal ještě bodance do ramene a zad. „Nepamatuji se na to. Vím o hádce na zastávce, za tu jsem se mu omluvil. U Jakuba doma jsme se napili, a víc nevím. Probral jsem se až v nemocnici,“ uvedl Peter.

V nemocnici se zraněný Peter podrobil operaci. Doufal, že mu lékaři zachrání zrak, zranění ale bylo vážné. „Nyní jsem ještě v pracovní neschopnosti, ale na to oko vůbec nic nevidím," řekl. Státní zástupce požaduje pro Jakuba R. osm let vězení. Soud bude pokračovat výslechy svědků.

