Táňa (pravé jméno studentky má redakce k dispozici, kvůli strachu ho ale mladá žena nechce zveřejňovat) patří mezi 176 ruských studentů Západočeské univerzity. Denně je v kontaktu se svými ukrajinskými spolužáky a kamarády. Jak sama říká, není mezi nimi žádná nevraživost. Vzájemně se podporují, zjišťují, jestli ten druhý něco nepotřebuje.

„Od nich mám také z první ruky informace, co se na Ukrajině opravdu děje. Když mi ukazují fotky Chersonu, Mariupolu, nemohu se na to dívat bez slz v očích. Velmi prožívám i osudy jejich rodin, oddychla jsem si, když mi kamarádky řekly, že jsou jejich blízcí v bezpečí,“ popsala Táňa.

Ví, že v Rusku jsou informace o válce velmi ideologicky zkreslené, aby vyhovovaly režimu. „Snažím se blízkým vysvětlovat, jaká je skutečná situace. Chci, aby se o tom dozvědělo u nás doma co nejvíce lidí,“ řekla Táňa. Za šíření pravdy jí přitom v Rusku hrozí roky vězení.

Psychologická pomoc

Snadná pro ni momentálně není ani situace s penězi. Ruské karty jsou jí i ostatním studentům z Ruska k ničemu. „Mě, naštěstí, dali rodiče na cestu nějaké peníze v hotovosti. Někteří kolegové se ale ocitli ve finanční tísni,“ uvedla Táňa. Studenti tak shánějí brigády. Možný přivýdělek je ale omezený podmínkami studentského víza, pracovat mohou maximálně 40 hodim v měsíci.

Náročná situace na všechny velmi doléhá. „Pomoc nám teď nabídla univerzita, můžeme se, například, obrátit na psychologa. Pomáhá nám i to, že se sejdeme, Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, a o problémech a obavách spolu mluvíme. To, co se děje, je na psychiku pro všechny velmi náročné,“ dodala studentka.

Šok a protesty

Začátek invaze ruských vojsk ji zastihl u rodičů v Petrohradě. „Nikdo to nečekal, byli jsme v šoku. Lidé vyrazili do ulic, aby vyjádřili nesouhlas s tím, co se děje. Zpočátku jich bylo málo, policisté všechny pochytali. Přibývali ale stále další, nesli transparenty, kde srovnávali Putina s Hitlerem,“ vzpomínala Táňa, která se sama akce zúčastnila.

„Začali lidi mlátit, odvážet na stanici. Kamarádku sebrali, popisovala, že to bylo hrozné. Nařídili jí, že nesmí k ničemu mluvit, ale pustili ji. Po druhé už takové štěstí neměla, ještě napsala, že má domácí vězení, a od té doby, skoro tři týdny, o ní nevím,“ popsala Táňa.

Složitá cesta

Složitě se také vracela zpět do Plzně na univerzitu. Odletět z Petrohradu měla už v době, kdy se ruským aerolinkám uzavřel náš vzdušný prostor.

„Nakonec jsem jela vlakem do Finska a odtud letěla do Čech, ale nebylo to jednoduché, jízdenky byly na několik dnů dopředu vyprodané. Všichni, kteří měli známé či příbuzné v zahraničí, se snažili rychle dostat pryč z Ruska, všude byl hrozný zmatek,“ vzpomínala Táňa. V pořádku se dostala do Plzně na kolej, ale má obavy, co bude dál. A také strach o rodinu doma...

délka: 00:39.87 Video Hrůzné video z Mariupolu ukazuje mrtvoly přímo na ulici. Telegram Ljubov Sobol

Podpora Ukrajině

„Mám tady kamarádky z Ukrajiny, denně jsme v kontaktu, velmi se vzájemně podporujeme. Mám od nich informace, co se u nich opravdu děje. Když mi ukazují fotky Chersonu, Mariupolu, nemohu se na to dívat bez slz v očích, a snažím se také, aby se o tom doma dozvědělo co nejvíc lidí,“ dodala Táňa. Za šíření pravdy jí ale v Rusku hrozí roky vězení.

29. 3. 2022 9:30 Od začátku ruské invaze se na Ukrajinu vrátilo půl milionu lidí, většinou mužů. Podle mluvčího Státní pohraniční stráže Andrije Demčenka se na Ukrajinu vrátilo už 510 000 občanů, z toho 75 až 80 procent mužů. 9:25 Rusko podle Ukrinformu ztratilo na Ukrajině 17 200 vojáků. 9:19 Za pondělí se v asistenčních centrech Středočeského kraje v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami zaregistrovalo 404 ukrajinských běženců. Je to zhruba o 270 méně než minulé pondělí a dvakrát více než v neděli. Pro 94 z nich zajistili pracovníci center rovněž ubytování. ČTK to dnes sdělil mluvčí hejtmanství David Šíma. Od začátku fungování centra pomoci mimo Prahu odbavila 18 412 běženců a zajistila ubytování 2793 lidem.