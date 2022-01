Týrání batolete se mělo odehrávat od března do srpna 2020, a to u ženy doma a na pokoji dětské kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. „Obžalovaná měla nejméně v šesti případech úmyslně znemožnit dýchání své dceři tak, že jí měla zakrýt nos a ústa rukou, což mělo u dítěte vyvolat stres, křečové stavy a poruchy dýchání,“ řekl státní zástupce Martin Rykl.

Vše mělo vyvrcholit koncem předloňského července. Tehdy měla Pavla M. podle státního zástupce dusit dítě v pokoji na dětské klinice FN v Plzni tak dlouho, že se holčičce špatně okysličovaly tkáně a došlo u ní k zástavě dechu. „K poškození mozku a dalším poruchám nedošlo jen díky včasné lékařské pomoci,“ uvedl Rykl.

Obžalovaná: Dcera měla záchvaty

Pavla M. u soudu prohlásila, že je nevinná. Vypovídat odmítla. Policistům při výslechu uvedla, že dcera měla záchvaty, při kterých se dusila, modrala, obracela oči v sloup. A také, že největší záchvat měla dcera v nemocnici.

„Tehdy jsem si na tři minuty odskočila do koupelny. Když jsem se vrátila do pokoje, dcera ležela v postýlce jako hadrová panenka. Křičela jsem. Přiběhly sestry, popadly ji a odnesly pryč. Viděla jsem, jak jí masírují hrudníček,“ uvedla Pavla M.

Bez pomoci smrt

Dále vypověděla, že za chvíli za ní přišla lékařka, která jí řekla, že kdyby dítě nebylo v nemocnici a nedostalo se mu včasné pomoci, tak by zemřelo. „Pak mi lékaři také řekli, že neví, co záchvaty dceři způsobuje, a myslí si, že jí to dělám já a udali mě na policii,“ dodala Pavla M.

Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby v případě uznání viny byl obžalované uložen trest odnětí svobody v trvání 5 let se zařazením do věznice s ostrahou a ochranné psychiatrické léčení v ambulantní formě. Soud pokračuje výslechy svědků.

