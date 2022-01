Býk

Finální den prvního pracovního týdne nebude zrovna růžový, ale můžete si za to sami. Do všeho se cpete po hlavě, ale výsledek není valný. Když si nevíte s něčím rady, raději zpomalte a popřemýšlejte o možných variantách. Nadřízený to jistě ocení.