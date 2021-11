S nápadem přišlo vedení knihovny v době lockdownu, kdy knihovna kvůli epidemii koronaviru musela být uzavřena. „Studenti se chtěli učit a lidé, kteří byli zavřeni doma, si chtěli zase něco přečíst. Tak nás napadlo, že když existují návratové boxy, tak proč by nemohly být i výdejové,“ uvedla ředitelka Městské knihovny Klatovy Jarmila Poupová.

Vznikl tak knihobox, což je vlastně upravený výdejový automat na potraviny.

PIN či QR kód

Registrovaný čtenář si přes své konto elektronicky vybere a objedná knihy. „My je uložíme do boxu, kde zůstanou pět dní. Do té doby si je musí vyzvednout,“ řekla Poupová. Už při objednávce si čtenář zvolí, jestli chce dostat QR kód do mailu či PIN kód SMS zprávou.

Když knížky vyzvedává z boxu, buď naskenuje QR kód nebo na dotykové obrazovce zadá PIN kód. Hned vedle výdejního kníhoboxu je pak menší box. Do něj se knihy vracejí a to vždy po jedné, hřbetem napřed.

Klatovský knihobox

Knihobox je umístěný na nádvoří jezuitské koleje v Balbínově ulici 59. K dispozici je sedm dní v týdnu. Knihy je možné vyzvednout kdykoliv v době, kdy je otevřen vstup na nádvoří, a to je obvykle od 6,00 do 22,00 hodin.

VIDEO: V pražské Městské knihovně jsou k vidění nové přírůstky Galerie hlavního města Prahy.

délka: 00:21.80 Video V pražské Městské knihovně jsou k vidění nové akvizice Galerie hlavního města Prahy. Veronika Foltová