Neskutečné nechutnosti musel snášet chlapec od svých čtyř do sedmi let v bytě svého otce. Jeho nová „maminka“ (27) si z něj udělala sexuální hračku. Na malém dítěti si vybíjela naprosté zvrhlosti! S pětiletým trestem nesouhlasí, prý nic neudělala.

Od roku 2017 až do loňského června zažíval chlapeček na návštěvách u svého otce těžko představitelné nechutnosti. Žena podle spisu dítě zavírala do kumbálu, kde se chlapec pomočil a pokálel. Výkaly a moč ho nechala podle obžaloby rukama po sobě uklidit. Dokonce ho měla nutit je pojídat.

Lepicí páskou mu měla zalepit oči a pusu, přivázala mu ruce a nohy k posteli, nebo ho zabalila do černého gumového pytle a dala mu do úst erotickou pomůcku. Dítě rovněž údajně osahávala na přirození či mu do análního otvoru zasunula neznámý předmět, stojí v obžalobě. Před dítětem také měla chodit nahá nebo v latexovém oblečení.

Prý lepší, než ho bít

„Chtěla jsem ho zklidnit. Než abych ho mlátila, tak jsem zvolila tuhle formu trestu. Teď už vím, že byla špatná. Fotky jsem si pořizovala proto, abych mu mohla ukázat, co ho čeká, když zase něco provede,“ prohlásila u soudu podle serveru novinky.cz Markéta V., která svou vinu propírá.

Do kumbálu podle ní dítě zaběhlo samo, když si hráli na schovávanou. Jeho pohlaví se dotkla při koupání, když ho umývala. Ke snímku, který ukazuje, jak si chlapce přikládá k obnaženému prsu, uvedla, že na fotce je její vlastní syn, kterého má s chlapcovým otcem, jehož kojila do čtyř let.

Otec chlapce ale potvrdil, že na fotkách je jeho starší syn, nevěděl, ale za jakých okolností snímky vznikly.

Zvlášní sexuální chování

Obžalovaná podle znalců netrpí žádnou sexuální úchylkou. „Z její strany nešlo o afekt nebo zkratkovité jednání, ale mělo to pravděpodobně souvislost s jejím atypickým sexuálním chováním,“ shodli se psychiatři.

Výpovědi chlapce jsou podle znalců důvěryhodné, kvůli svému věku by si podobné praktiky těžko vymýšlel.

Chlapec se změnil

U soudu vypovídala i vlastní matka chlapce. Podle ní se dítě vracelo domů vystresované a nechtělo k otci jezdit. O tom, co se při návštěvách děje, řeklo až své prababičce. „Snažím se, aby na to nemyslel a věnoval se škole. Jeho chování se teď úplně změnilo, není nervózní, poslouchá a je spokojený,“ uvedla vlastní matka před soudem.

„Soud uznal obžalovanou vinnou z týrání a znásilnění,“ uvedl státní zástupce Martin Rykl. Žena se na místě proti pětiletému trestu odvolala. Jako odškodnění má dítěti vyplatit ještě 100 tisíc.

VIDEO: Znásilnění bývá pro oběti dlouholetým traumatem.