Zatím si ještě pochutnávají na mámině mléce, ale brzy už začnou ochutnávat i „dospěláckou“ stravu. Tedy to, co jedí jejich rodiče. „Samice dostává v asi dvoukilogramových kusech hovězí a skopové, králíky a slepice. Mláďata si z jejího začnou už brzy ukusovat a zároveň budou stále sát mateřské mléko. Bude to trvat asi půl roku. Plynule tak přejdou na masitou stravu,“ řekla kurátorka chovu šelem Lenka Václavová.

Plody mladé lásky

Dvojčata se narodila na začátku června. Samička dostala jméno Chen a teď už váží 2,48 kg. Sameček Chang je o něco větší, váží 2,96 kg. Máme dvojčat Tika (3) přijela do Plzně v dubnu 2019 z polského Krakova. V červenci k ní přibyl z rakouského Haagu samec Amadu (2). Mezi šelmami na začátku letošního roku přeskočila jiskra a výsledkem jsou červnová koťata.

Prvorodička Tikka byla od začátku vzorná máma až tím všechny mile překvapila. „Velmi často totiž samice své první odchovy nezvládnou, ona ale ano,“ uvedl ředitel zoo Jiří Trávníček.

Levhart čínský

Patří mezi kriticky ohrožený poddruh. Žije v Číně. Jeho populace je malá, zvířata přežívají v několika od sebe vzdálených rezervacích. V roce 2015 jich žilo mezi 174 až 348 kusy. Zvířat chovaných v zoo je 47 zvířat, 24 samců a 21 samic. Kromě tří jedinců v Americe a pěti v Asii jsou všichni levharti čínští jen v evropských zahradách.

VIDEO: V červnu se narodila dvě mláďata i v zoo v Brně. Jde o druh levharta cejlonského.

délka: 00:42.74 Video Radost v brněnské zoo: Narodila se dvojčata levharta cejlonského! Archiv Zoo Brno