V Plzni-Skvrňanech unikly do ovzduší z areálu firmy, která se zabývá zpracováním tekutých průmyslových kalů, nebezpečné látky. Únik zasáhl sedm lidí, tři odešli z objektu sami. Čtyři museli záchranáři resuscitovat, ve vážném stavu je odvezli do nemocnice. Dva z nich bohužel později intoxikaci podlehli. Jeden ze dvou zbývajících hospitalizovaných se už v pátek večer dostal do stabiliovaného stavu.