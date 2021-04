Lev

S šéfem si vjedete do vlasů, ale nepůjde o nic hrozného. Tak to máte poslední dobou pořád. Aspoň si uvědomíte, co byste na sobě mohli vylepšit a zdokonalit. Se svými profesními výkony nejste ani vy úplně spokojení. Takže se můžete pustit do práce.