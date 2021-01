Obžalovaná uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, soud ji schválil. Za usmrcení z nedbalosti přijala sedmiměsíční trest podmíněně odložený na 15 měsíců a tříletý zákaz pracovat jako zdravotnice. Soud původně sanitářku loni osvobodil, po odvolání státního zástupce ale smutný případ projednával znovu.

Tragédie se odehrála před dvěma lety na pokoji II. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. „Sanitářka nutila pacientku jíst. Vkládala jí do úst chleba s máslem a salámem i přesto, že jí žena odstrkovala ruku a říkala, že jíst nechce. Přesto jí stravu pořád dávala do úst. Pak odešla, ačkoli měla pacientka plnou pusu a začala se dávit,“ řekl státní zástupce Štefan Oravec.

Krmení i přes odpor

Stařence v zápětí zavolala pomoc pacientka, která s ní byla na pokoji. „Paní zrudla a vypoulila oči, hned jsme zmáčkla tísňové tlačítko,“ popsala svědkyně. I přes poskytnuou pomoc stařenka nakonec zemřela.

„Příčinou smrti bylo udušení, když došlo k úplnému uzavření dýchacích cest jídlem,“ dodal Oravec.

Sanitářka připustila, že se seniorka jídlu bránila. I tak ji ale nakrmila. „Nakrájela jsem chleba na kousky a ty jí dávala do úst. Nejméně třikrát mi paní odstrčila ruku, že nechce a dvakrát mi řekla, že nechce jíst. Vždy jsem se přesvědčila, že polkla. Akorát při tom posledním soustu, které jsem jí dávala jídlo do úst, měla v puse ještě kousek z předešlého jídla,“ popisovala sanitářka.

Nepočkala, až dojí

Pak z pokoje odešla. Podle svých slov předpokládala, že to seniorka zvláne, jenže se ozval tísňový signál. „Vrátila jsem se, pacientka seděla a měla spadlou hlavu. Já a sestra jsme ji oživovaly, pak přišli dva lékaři. Je mi to líto, co se stalo,“ vypovídala při předchozích jednáních Trhlíková.

Podle interních předpisů měla sanitářka povinnost se přesvědčit, že pacientka má před jejím odchodem prázdná ústa a pokrm v pořádku snědla. Vedení nemocnice ji po incidentu přeřadilo k sterilizaci nástrojů. Když přišla do práce opilá, skončila. Za usmrcení z nedbalostí jí hrozilo až šest let vězení.