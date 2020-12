„Byl nám odcizen německý ovčák slyšící na jméno Agbar,“ napsal nešťastný majitel psa na sociální síť jako oznámení i varování současně.

Kamera na domě totiž krádež zachytila. Byla to žena. Ze záznamu vyplývá, že pes svou únoskyni znal! Měl k ní tedy důvěru, navíc zlodějka psa oslovovala jménem.

„Osoba je vidět a slyšet celkem zřetelně. Záznam jsme předali policii,“ dodává majitel traceného psa.

„Apeluji na zlodějku, ať Agbara ihned přivede zpět domů. V případě, že se tak stane, zruším trestní oznámení. Pokud ne, osoba bude stíhána za odcizení cizí "věci" v hodnotě 70 000 Kč,“ varuje majitel.

„Přijali jsme oznámení o krádeži psa na Šlovicku a zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu krádeže. Věc vyšetřujeme,“ uvedla mluvčí policie Ivana Jelínková.

VIDEO: Ferdíka ukradli před časem přímo ze dvora domu také na Plzeňsku. Majitelé za informace nabídli motorku, zloději ho nakonec sami vrátili.

délka: 00:56.40 Video

Ferdíka ukradli přímo ze dvora! Majitelé za informace nabídli motorku, zloději ho nakonec sami vrátili Romana Vébrová, hudba: This is my Story, Studio Fontána, spol. s r.o.