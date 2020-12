Starší z dcer (26), která má podprůměrný intelekt, měl znásilňovat od jejích 14 let. Poprvé k pohlavnímu styku mělo dojít v roce 2008 a trvat to mělo dlouhých sedm let, než si žena našla přítele a odstěhovala se k němu.

Dvě dcery vychovával muž z Tachovsku velmi opovrženíhodným způsobem. Místo, aby jim zajistil klidný domov, je podle obžaloby dlouhodobě znásilňoval! Obě z dívek jsou navíc mentálně zaostalé. Muž (53) pohlavní styk přiznal. Hájí se tím, že dcery byly v té době starší 15 let a prý se nebránily.

Mladší dcera (23), která je na úrovni 4letého dítěte, byla na otci plně závislá. Znásilňovat ji měl od roku 2011 až do loňského roku, kdy našla nový domov v ústavu.

Zneužil bezbrannost

„Zneužil bezbrannosti poškozené, která pro svůj mentální hendikep jednání obžalovaného nerozuměla a byla jej jako otce zvyklá poslouchat. Nedokázala mu tak odporovat a dělala to, co jí řekl,“ uvedla podle novinek.cz státní zástupkyně Věra Brázdová.

„Otec“, který má podle znalců také značně snížený intelekt, u soudu dlouhodobý pohlavní život s dcerami, doznal.

„Mohu se zapřísáhnout, že jim bylo už přes patnáct let. Žádná z nich se nebránila. Té starší dceři jsem za to dával peníze a kupoval mobilní telefony. V roce 2017 jsem si ve vesnici našel milenku a s dcerami jsem to stopnul,“ prohlásil muž před soudem. Dcery měl podle vlastních slov jaká náhražku, když měl chuť na sex, ale přítelkyně jej odmítla.

Otřesná výpověď

U Krajského soudu v Plzni vypovídala v pondělí starší z dcer. „Svlékl mně tepláky i spodní kalhotky, povalil na postel a souložil se mnou. Snažila jsem se bránit, ale chytil mi ruce a nohy,“ uvedla podle servru novinky.cz a popsala i to, jak viděla otce souložit s mladší sestrou. „Lucka klečela v koupelně a opírala se o vanu. On jí to dělal zezadu. Když mě viděl, oblékl se a odešel.“

Muži hrozí za znásilnění a soulože mezi příbuznými až 12 let vězení.

