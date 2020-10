Benkovič u soudu opakoval tvrzení, že není žádný násilník. Podle serveru Novinky.cz ho dívka podle jeho slov k sexuálním hrátkám sama vybízela. „Byl jsem na ulici, kradl jsem a dělal přestupky. Ale nikdy jsem nikomu neublížil. Nejsem člověk, který by někoho znásilnil. Neudělal jsem jí nic, co by si nepřála,“ hájil se bezdomovec.



Začala mě hladit

„Lichotilo mi, že taková holka jde po mně, přeci jen mi je přes padesát. Ona byla opuštěná, já byl opuštěný. Lehla si vedle mě, začala mě hladit, navíc já se k holkám choval vždycky slušně. Myslel jsem si, že je plnoletá,“ popsal situaci z letošního jara před odvolacím soudem bezdomovec.

Odvolací senát ale nepřesvědčil. „Obžalovaný byl už dříve odsouzen za ublížení na zdraví. Činu se navíc dopustil v době podmíněného propuštění z věznice. Navíc, již předtím si dovoloval na jinou ženu,“ vysvětlila potvrzení původního trestu soudkyně Dana Kacírková. Definitivum tak zní 3,5 roku ve vězení.