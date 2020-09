Nádrž totiž vodohospodáři vypouští kvůli celkové opravě silničního mostu z Litic na Valchu, který vede přes horní část přehrady na řece Radbuze. „Je nutné obnažit pilíře mostu, které jsou jinak pod vodní hladinou. Každý den se z nádrže upouští asi 30 cm vodního sloupce,“ řekl ochránce přírody Karel Makoň

Práce až do setmění

Zvířecí záchranáři tak mají plné ruce práce, aby chráněné škeble posbírali a přemístili do bezpečí. Každý den tu v holínkách a s kýblem v ruce pročesává dno přehrady Radek Zeman.

„Přijdu sem po práci a jsem tu až do setmění. Pokaždé, když nasbírám plné kýble, odvezu je do míst, kde do nádrže přitéká řeka Radbuza. Je tu ještě dostatek vody a škeble tu vysypu,“ řekl Zeman.

Vzácné kousky

Celkem už ochránci přírody přemístili přes pět tisíc kusů škeblí a další tisíce je ještě čekají. „Jsou tady v Česku chráněné škeble říční a rybničné. Dokonce se tu vyskytuje i velevrub malířský. Ten je na Červeném seznamu ohrožených živočichů a rostlin, který každé dva roky vydává Mezinárodní svaz ochrany přírody,“ vysvětlil Makoň.

Překvapení ochránci

Velkým překvapením pro ochránce přírody bylo objevení v nádrži raka říčního, jednoho ze dvou původních druhů v Česku. Z jeho prostředí ho totiž vytlačují a likvidují invazivní druhy raků, jako rak signální zavlečený do Evropy v 60. letech 20. století z Kalifornie a rak pruhovaný z východu USA, který se v 19. století vysadil v Evropě. „Tito raci v nádrži vůbec nejsou,“ dodal Makoň.