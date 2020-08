Lev

Až do poloviny měsíce budete profesně výjimeční, ale dejte si pozor na to, ať vás nadřízený nepřekvapí prací navíc. Určitě byste ji stihli, ale nemáte o ni zájem. Připravte se na to, že mu to budete muset časem vysvětlit. Prostě jste teď na roztrhání.