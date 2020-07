Oprava povrchu vozovky čeká most Ivana Magora Jirouse v plzeňské Koperníkově ulici. Od pátku 31. července do pondělí 3. srpna po něm řidiči neprojedou, musí zvolit jinou trasu. Přilehlé lávky pro pěší se uzavírka nedotkne.

Most oprava úplně uzavře. „Odfrézujeme současný povrch mostu v úseku od křižovatky s ulicí Borská po křižovatku s ulicí Hálkova, provedeme důkladnou penetraci a položíme novou vrstvu asfaltu. Na závěr opravíme nátěr zábradlí v místech poškození, což je asi 20 procent plochy,“ popsala Andrea Fojtíková ze Správy veřejného statku.

Sousední lávka pro pěší už má opravu za sebou. „V průběhu června a července byly opraveny nátěry a vodorovné značení, a taktéž byla vyměněna přímo pochozí izolace,“ doplnila Fojtíková.

Opravují hned pět mostů

Město se v létě pustilo do oprav pěti mostů pro automobily a stejného počtu menších lávek pro pěší a cyklisty. Největší opravou, která výrazně ovlivňuje dopravu, jsou práce na mostu v Těšínské ulici přes Úslavu.

Z lávek prošla opravou Vokounova lávka, od 27. července je minimálně na 30 dní uzavřena lávka v Českém údolí mezi ulicí K Lávce a Valchou. Opravuje se na ní pochozí izolace.

Kdo byl Magor Jirous?

Ivan Martin Jirous, známý též pod přezdívkou Magor, (1944 až 2011), byl český básník, publicista a výtvarný kritik a vůdčí duch českého undergroundu. Je znám především spoluprací s nezávislou rockovou skupinou The Plastic People of the Universe. V době normalizace byl za své politické názory pětkrát vězněn. Stal se držitelem literární ceny Jaroslava Seiferta za celoživotní básnické dílo a ceny Toma Stopparda za dílo Magorovy labutí písně.