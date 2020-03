„Akce zahrnuje rekonstrukci silnice, demolici stávajícího a stavbu nového mostu. Bude se jednat o plnou uzavírku. Kvůli zachování průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému a autobusů městské hromadné dopravy, budeme opravovat úsek dlouhý cca 700 metrů po polovinách,“ uvedl Zdeněk Komůrka, ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Oprava vyjde na 41 milionů korun.



Uzavírka je moc dlouhá

Uzavírka začne 17. března a skončí 30. září.

Místní obyvatelé ale nechápou, proč kilometrový úsek budou silničáři opravovat tak dlouho. „Když jsem se to dozvěděl od syna, nemohl jsem tomu ani uvěřit. Po této silnici jezdím pravidelně a nechápu, co tam budou půl roku opravovat. Musím zvážit, zda pro mne nebude lepší jezdit místo do Kyjova, do Hodonína,“ řekl Blesku Jan Gmenta (65) ze Šardic.

délka: 00:30.90 Video Silně frekventovaná silnice II/422 z Kyjova na Svatobořice - Mistřín se na půl roku zavře. Hynek Zdeněk, blesk.cz

Další oprava stejné silnice

Ze stejné obce jezdí do Kyjova i Josef Kostiha (79). „Nerozumím opravám silnic, ale opravovat kilometr půl roku, mi přijde opravdu hodně. S manželkou jezdíme do Kyjova minimálně třikrát měsíčně do nemocnice a obchodů. Zajížďka 10 kilometrů je celkem dost,“ dodal Kostiha.

Aby toho nebylo málo, tak od července letošního roku začnou silničáři opravovat úsek stejné silnice, tedy II/422 od Svatobořic-Místřína vedoucí přes Šardice do Hovoran. „I zde se bude jednat o úplnou uzavírku, která potrvá až do konce roku 2021,“ doplnil Komůrka.