Rak

Na začátku července to vypadalo, že se vám lepí jen smůla na paty, ale na jeho konci je to jinak. Dostali jste se do formy a veškeré překážky zdoláváte. Milí Raci, vzdělávejte se, čtěte knihy, sportujte a bavte se s přáteli. To vás nakopne!