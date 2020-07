Základní pravidlo, že pokud se opije a vyvádí, neměl by jezdit veřejnou dopravou, porušil opilec na Plzeňsku. To, co předvedl ve vlaku v zastávce Nezvěstice, asi vnoučatům jako příhodu z mládí vyprávět nebude.

„Měl pomočit sedadlo ve vlakové soupravě, plivnout na průvodčí a udeřit rukou do obličeje cestujícího, který se jí zastal,“ popsala sled těžko pochopitelných událostí policejní mluvčí Veronika Hokrová. Pak ještě agresor dalšího cestujícího odstrčil a vystoupil.

Opilý jak žok

Přivolaní policisté agresora našli kousek od zastávky. „Byl pod vlivem alkoholu, detekční přístroj na displeji strážcům zákona ukázal hodnotu 2,83 promile,“ řekla Hokrová s tím, že opilec skončil v policejní cele.

Napadenému, který se zastal průvodčí, poškodil dioptrické brýle a cyklistickou helmu, škoda je 3,5 tisíce korun. Naštěstí oběť nezranil. Za výtržnictví si může posedět až dva roky v base.