Arriva Střední Čechy jezdí v kraji od poloviny června, kdy po desítkách let vystřídala ČSAD autobusy Plzeň. Po zkušebním provozu, kdy se jezdilo za 12 korun, začalo od července vše na ostro.

A je zle. LIdé si začali stěžovat na nedodržování jízdních řádů ze strany dopravce, a dokonce, že na některé spoje čekali lidé marně.

Na stížnosti cestujících zareagoval čtvrtý plzeňský obvod. V otevřeném dopise vyzval společnost POVED, která organizuje v kraji veřejnou dopravu, aby okamžitě problémy nespokojených obyvatel řešila.

Neznají trasy nebo vůbec nepřijedou

„Nejčastějšími námitkami cestujících byla neinformovanost řidičů, neznalost místních podmínek, zpoždění spojů v řádech desítek minut, ba dokonce i úplný výpadek některých spojů. Lidé při cestě do zaměstnání nebo do školy potřebují spolehlivou veřejnou dopravu. To se bohužel v současnosti neděje,“ stojí v dopise, který podepsalo vedení obvodu.

Na kritiku zareagoval i Plzeňský kraj. S dopravcem jedná, za neodjeté spoje hrozí Arrivě pokuty. „Osobně se omlouvám všem, kterým nejel spoj a na zastávku nepřijel autobus. Případně museli jet později či dokonce svým autem či taxíkem. Jako objednatel máme nyní přehled o každé jízdě autobusu a postupně budeme zpřísňovat náš postup a budeme dodavatele tlačit i finančně," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Arriva: Marodí nám řidič

Podle mluvčího společnosti Arriva se v Plzni společnost potýká s vysokou nemocností řidičů. Vypomáhají tak řidiči odjinud, kteří trasy pořádně neznají. „Opravdu se snažíme, ale když byla škola, bylo to 3800 spojů denně, teď je to kolem 3500 spojů. Vše teď personálně řešíme, aby od víkendu nebo příštího týdne byly provozní problémy minimalizované a nedocházelo k nim," slíbil mluvčí Arrivy Jan Holub.