Váhy

Už vás nebaví dokazovat nadřízenému, co ve vás je. Řeknete mu, co si myslíte a je to! Nebuďte do všeho tak hrr! On si k vám najde cestu sám. Nechte ho, ať si uvědomí, o co přicházel! Užijte si s novým objevem romantické odpoledne! Budete šťastní!