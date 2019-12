Nestyděl se přepadnout bezbrannou seniorku (80) přímo v jejím bytě. Bulhar Ivan N. (48) má za brutální loupež strávit sedm let ve vězení, pak ho čeká na 10 let vyhoštění. Rozhodl o tom Krajský soud v Plzni.

Chvíle hrůzy prožila důchodkyně Marie H. letos v lednu. Když seděla doma u televize, vlezl k ní oknem Ivan N. a zaútočil na ni. „Oslnil ji svítilnou a řekl: ‚Přepadení, prachy, zlato‘,“ uvedl státní zástupce Pavel Tolar.

Když žena baterku odstrčila a řekla, ať neblbne, bylo zle. „Praštil mě s ní do pusy, rval mi z uší náušnice, praštil mě do krku. Když jsem upadla, kopal do mě. Měl takové těžké boty s tvrdou špičkou. Říkala jsem mu, taky kopeš svoji babičku? On ale kopal do mě dál,“ popisovala prožitou hrůzu seniorka.

Náhradní mobil byl záchranou

Ta i ve vypjaté situaci zachovala duchapřítomnost. Když jí lupič vyrval z ruky mobil, použila náhradní, který měla doma. „Když prohledával skříň, nenápadně jsem zavolala o pomoc policii, mobil jsem nechala zapnutý a schovala ho za záda,“ popisovala.

Policisté vzápětí dorazili, ale Bulhar vylezl z bytu jiným oknem a utekl. Záhy ho ale dopadli a skončil ve vazbě. „Šel jsem krást. Ale za její zranění nemůžu. Upadla, já ji držel, aby se neuhodila do hlavy. Ona se škubala, a jak jsem jí při tom mačkal, od toho jsou ty modřiny,“ hájil se Ivan N.

Trest přijal

Seniorka vše odnesla zhmožděninami a psychickým traumatem. Znalci vše vyhodnotili jako těžkou újmu na zdraví. Jednání, které začalo u plzeňského okresního soudu, se tak přesunulo ke krajskému. Ten Bulhara potrestal sedmi lety ve věznici s ostrahou a deseti lety vyhoštění.

„Vzdávám se práva na odvolání a žádám, abych byl do výkonu trestu předán do Bulharska,“ komentoval trest obžalovaný. Státní zástupce si ale ponechal lhůtu na rozmyšlenou, verdikt tak zatím není pravomocný.

VIDEO: Přepadená seniorka.