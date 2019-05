Zpět

V roce 2015 přepadli dva seniory v Ivančicích a v Lysicích, jeden z nich loupež nepřežil. Trojice lupičů Michal Cvan, Simon Baier a Slovák Jozef Minár vyfasovala pobyt ve vězení od 18 do 23 let. Recidivisté podali proti trestu dovolání, spis v květnu dorazil k Nejvyššímu soudu. Tip na movitou oběť jim dal Radim Žondra, kterého za to již odsoudili. Ten navíc před časem "vyfasoval" i osmiletý trest za přepadení tenistky Petry Kvitové.