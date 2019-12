Mladý řidič si asi hodně věřil. V plzeňské části Lochotín to totiž audinou střihnul z vedlejší přímo do cesty policejnímu vozu. Auta se minula jen o vlásek. Řidič audi ani nepřibrzdil a ujížděl směrem do centra.

„Policisté začali ihned vozidlo pronásledovat a pomocí výstražného a zvukového zařízení s červeným nápisem „Stop“ se pokoušeli vozidlo zastavit,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová. Jenže řidiče to, místo aby zastavil, spíše popohnalo.

délka: 01:25.70 Video Zfetovaný řidič se šesti zákazy řízení ujížděl v Plzni policistům, městem se řítil i rychlostí 160 km/h. PČR

Nechtěli z auta ven

Městem se řítil rychlostí až 160 km/h. Projel Karlovarskou, sady Pětatřicátníků, Klatovskou a hnal se do Litic. Tam spadla klec. „Vjel do slepé ulice, kde se chtěl otočit. Byl zablokován policejním vozidlem,“ řekla Raindlová.

Ale ani to ještě nestačilo. „Řidič odmítal z vozidla vystoupit, stále se snažil zařadit rychlost a z místa odjet. Na sedadle spolujezdce seděl muž (35) z Plzně, který také odmítal vystoupit,“ popsala Raindlová. Policisté tak museli oběma „domluvit“ pomocí donucovacích prostředků.

Pervitin a „tráva“

Když oběma pomohli z auta ven, dostal řidič dýchnout a test na drogy. Alkohol sice nepil, ale byl "sjetý". „Test ukázal pozitivní výsledek na amfetamin, metamfetamin a canabis,“ řekla Raindlová s tím, že u něj policisté ještě našli krystalickou látku, kterou zajistili a poslali na expertízu.

Navíc zjistili, že mladý muž vůbec neměl za volantem co dělat. „Má uloženo celkem šest platných zákazů řízení motorových vozidel, a to až do listopadu 2021,“ dodala Raindlová. Za porušení zákazu mu hrozí až dvouleté vězení.