Na 10 let do vězení má jít Filip G. (32), který v únoru podle obžaloby zardousil v mobilheimu na Tachovsku manželku (†26) a zároveň matku jejich synka (3). On sám si pořezal zápěstí a pustil plyn. Muže v nemocnici zachránili, pro ženu už ale bylo pozdě. Důvodem tragédie byla touha po novém domě, jenže manželé nedostali hyptéku. Muž si pak vymyslel, že vyhrál ve sportce, aby ho žena neopustila.