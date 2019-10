Malůvka je umístěná v Lidické ulici na stěně, kterou již léta legálně užívají sprejeři k prezentaci svých výtvorů. Tvář usmívajícího se Mistra ale vyvolala velkou diskuzi, Gott si totiž není úplně podobný.

„Hrůza, hnus, nejdříve se to měl autor naučit, Gottovi se to vůbec nepodobá,“ to jsou nejčastěji opakované příspěvky v diskuzi na sociální síti a pokračují: „Je to spíš výsměch než uctění památky, takhle ho zohyzdit.“

Najdou se ale i tací, kteří se autora zastávají. „Karel si sice není moc podobný, ale jinak tam není jediná chyba, stíny a vše je v maximálním topu. Je v tom spousta času a barev, takže minimálně za to velký respekt,“ napsal Tomáš.

Podoba chybí

Jenže jako on to asi moc lidí nevidí. „Kdyby to vypadalo jako Karel, tak tady všichni píšou, že je to dobře a paráda. Ale tohle se prostě nepovedlo. Neříkám, že ten týpek neumí kreslit, ale neumí prostě obličeje. A když něco neumíš, tak to neděláš, ne?“ dočkal se odpovědi v diskuzi.

Drtivá většina se ale shodla, že podoba tam prostě není. I když někteří připouštějí, že záleží i na úhlu pohledu. „Teď jsem jel tramvají kolem a z určitého úhlu je to fakt dobré,“ připustil Pavel.

