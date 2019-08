Rokycanský soud ho teď potrestal za obecné ohrožení a legalizaci výnosů z trestné činnosti. „Byl to pro mě adrenalin,“ řekl podle serveru Novinky.cz Polák. Před policií prchal už v Německu, a poté, co u Rozvadova přejel do Česka, v tom pokračoval.

Na tachometru měl i 250 km/h, u Mýta sjel z dálničního směru na Prahu a u Cerhovic zajel v opačném směru, tedy zpět na Německo. Jenže po pár kilometrech naboural do náklaďáku a skončil na středových svodidlech. Z havarovaného auta utekl do lesa. Pak ho dopadli policisté.

Kurýr bez papírů

Polák přiznal, že řidičák si nikdy neudělal. „Dopravní předpisy moc neznám, ale řídit umím. Když mě začali stíhat, tak jsem zrychlil na 250. Předjížděl jsem, kde bylo zrovna místo, někdy i odstavným pruhem,“ popisoval Mateusz B.

Policisté ho neměli velkou šanci dojet, u Mýta se jim ztratil z dohledu. Pak ale naboural a zběsilé nebezpečné jízdy byl konec. „Bál jsem se zastavit, protože nemám řidičák a nechtěl jsem skončit ve vězení,“ tvrdil Polák s tím, že neměl tušení o tom, že auto je kradené.

Stále nastartováno

Vzápětí ale popsal podivný způsob, jakým k vozu přišel. „Dva neznámí muži mě z domova zavezli do Německa na parkoviště. Tam už stálo nastartované auto s nastavenou navigací do Prahy. Varovali mě, že nesmím vypnout motor,“ popsal Mateusz, který tak nechal nastartovaný vůz, i když tankoval. O to, čí auto je, se prý nestaral. Rozsudek není pravomocný.