Zpět

na

Přehlídka folklórních souborů od nás i ze zahraničí, řemeslný jarmark i Vavřinecká pouť, to jsou Chodské slavnosti v Domažlicích. Událost každoročně přiláká do města desetitisíce lidí a přinese i četná dopravní omezení. Program začne v pátek v podvečer a potrvá do nedělního odpoledne.