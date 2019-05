Ne jen jeden, ale hned tři další lidé popisují děsivý zážitek z lesa na Borských polích v Plzni. Napadla je sova a podle nich to rozhodně nebyl puštík, který by chránil svá mláďata, ale cvičený dravec!

„Běžel jsem a poslouchal hudbu ze sluchátek. Když v tom z ničeho nic a nečekaně zezadu jsem ucítil úder do hlavy. Nebyla to rána, jako když vás někdo praští kamenem, ale spíše takové ostré škrábnutí, jako když škrtnete hlavou o větev šípku. Ukrutně jsem se lekl,“ vylíčil setkání s agresivním ptákem napadený sportovec.

Pták si sedl před ním na větev. Mladík začal utíkat, ale dravec se otočil, přidal další výpad a hnal sportovce pěkný kus cesty, než zmizel v lese.

Místo sovy jiný dravec

Zvířecí záchranáři si nejdříve mysleli, že útočí sova puštík. Po zveřejnění případu na Blesk.cz se záchranářům ozvali další lidé, na které pták zaútočil. Ti tvrdí, že to sova rozhodně nebyla.

„Nejspíš půjde o ochočeného a sokolnicky cvičeného dravce. Jeho chování je totiž hodně neobvyklé a žádný volně žijící divoký pták by tohle neudělal, nebo alespoň tak často neopakoval,“ řekl zvířecí záchranář Karel Makoň s tím, že nikdo ale nehlásil, že by mu takový pták ulétl. Do záhady se tak pokusí vnést světlo sokolníci. Pokusí se dravce vypátrat a odchytit.

Útočil už nejméně čtyřikrát

Agresivní dravec má na svém kontě už čtyři útoky na lidi. Těch ale může být mnohem více, ne každý napadení nahlásil. „Dva muži a jedna žena měli ve stejné lokalitě úplně stejný zážitek. Dravec jim útočil zezadu na hlavu, dlouho je pronásledoval a pak si sedl na větev u cesty. Vše se odehrálo během deseti dnů,“ uvedl Makoň.

Pomozte vyřešit záhadu

Plzeňští zvířecí záchranáři vyzývají lidi, že pokud by měl ještě někdo podobnou zkušenost s agresivním ptákem, či dokonce útočníka vyfotil, nechť se jim ozve a případnou fotografii jim předá. „Budeme rádi za tuto informaci, která by nám pomohla agresora odhalit a odchytit,“ dodal Makoň. Kontakt na záchranáře je ZDE

