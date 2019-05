S podrápanou hlavou skončil běžec, kterého při tréninku v lese na kraji města napadl puštík. Muž se nejspíše příliš přiblížil jeho mláďatům na zemi. Bojovná sova si to vyhodnotila jako ohrožení potomků a dala mu co proto.

Plzeňského zvířecího záchranáře Karla Makoně zburcoval telefonát mladého muže. Ten si byl zaběhat v lese za psím útulkem v Plzni a měl ho napadnout dravý pták. „Dali jsme si sraz. Pán měl ve vlasech opravdu škrábance a vpichy. Ty odpovídaly útoku spíše sovy než dravce,“ popisoval Makoň s tím, že oba zamířili na místo, kde se vše odehrálo.

„Běžel jsem spíš pomaleji, jako vždy jsem poslouchal hudbu ze sluchátek, když v tom jsem z ničeho nic a nečekaně zezadu ucítil úder do hlavy. Nebyla to rána, jako když vás někdo praští kamenem, ale spíše takové to ostré škrábnutí, něco jako když škrtnete hlavou o větev třeba šípku nebo hlohu,“ líčil incident mladý muž.

Útok ho pořádně vylekal, tak se rozběhl rychleji. „Jenže pták sedl na větev přede mnou, rychle se otočil a bác, další výpad. To jsem už pelášil jako o život a máchal kolem sebe rukama. Tady někde se pak ztratil v lese,“ popisoval běžec, a při každém neobvyklém zvuku z lesa si hned kryl hlavu.

Chránil mladé

A proč nejspíše sova zaútočila? „Mladý muž běžel pomaleji a pravděpodobně si nevšiml, že u cesty v porostu či na zemi míjí čerstvě vyvedené mládě či několik mláďat puštíka obecného. Tato sova patří povahově k těm bojovnějším, a když vyhodnotí, že někdo ohrožuje její mláďata, tak může i takto zaútočit,“ připustil Makoň.

Sova samozřejmě nechtěla vetřelce zabít, ale zastrašit. „Útoku puštíka odpovídají i škrábance na hlavě sportovce, povrchová mělká zranění drobnějšího charakteru, které jsou samozřejmě nepříjemnou záležitostí. Navíc se opravdu leknete,“ dodal Makoň.

Výjimečný případ

Podle něj se jedná o výjimečný a ojedinělý případ. „Za celou mou kariéru 25 let je to první přiznaný incident tohoto typu. Jsem rád, že se pán ozval, byl ochoten věc řešit a ve finále jsme se tomu celému společně zasmáli,“ řekl Makoň s tím, že opravdu není důvod k obavám. „Tento případ se stane tak jednou za sto let,“ dodal s nadsázkou zvířecí záchranář.

VIDEO: Dálniční policisté zachránili sraženou sovu.

Dálniční policisté zachránili sraženou sovu Policie ČR