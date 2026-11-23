Součástí nové silnice je i pět mostů. Kvůli nerovnostem terénu a riziku zatopení je nová část obchvatu na náspu. „Oproti jiným stavbám, kde spíš zahlubujeme, tady jsme museli kvůli vodohospodářské situaci jít na násypy. Ale jinak se jedná o klasický dvoukilometrový úsek silnice první třídy, stihnutý za 20 měsíců, což si myslím, že je velmi pozitivní,“ řekl ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.
Na jedné straně se silnice napojila na silnici I/57 a na druhé straně na Olomouckou ulici. „Může posloužit nejen tomu, kdo Opavskem projíždí, ale může hodně pomoct i místním obyvatelům, kteří směřují z jednoho konce města na druhý. To znamená, skutečně by to mohlo vytáhnout nějaké tisíce vozidel ze samotného centra města,“ uvedl Mátl.
Už chybí jen poslední část
K dokončení celého silničního okruhu kolem Opavy nyní chybí už jen poslední část: Propojení Olomoucké a Bruntálské ulice, tedy silnic I/46 a I/11. ŘSD zahájilo výběrové řízení na jejího zhotovitele. Silnice bude dlouhá přibližně 3,5 kilometru. Mělo by se po ní začít jezdit zhruba v roce 2030. Opava se pak podle něj stane prvním městem v Česku s kompletním silničním obchvatem.
Když bude prstenec kolem Opavy hotový, podle primátora Petra Czudka (OK Změna pro Opavu) bude radnice moci převzít silnice a řešit dopravu ve městě. „Kamiony projíždí centrem a tam nemají co dělat. Myslím, že když se tady to podaří, tak je vytlačíme mimo centrum a můžeme se bavit o bezpečnosti, průjezdnosti,“ řekl primátor.
Právě otevřená přeložka silnice I/46 je současně i částí obchvatu obce Otice. Naváže na ni druhá část, která už se rovněž staví a dokončena by měla být počátkem roku 2028.
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