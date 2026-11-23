Ke stromu dorazili jak dobrovolní tak i profesionální hasiči z Českého Těšína. Vzhledem k terénu nebylo možné postavit výškovou techniku, hasiči proto museli najít jiné řešení. A našli: Košík plný dobrot!
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„Využili teleskopickou tyč, na kterou upevnili proutěný košík s pamlsky. Kočičku se díky nim podařilo nalákat dovnitř a následně jej bezpečně dostat na zem,“ popsali záchrannou akci na svých stránkách. Kočička byla bez zranění předána zpět svým majitelům.
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