Ranní cesta do školy a práce se proměnila v nečekané drama. Autobus na plyn zachvátily v prostoru motoru plameny, které se rychle rozšířily. Za nedlouho byl celý vůz zachvácený.
„Hasiči ihned po příjezdu na místo události zahájili hasební práce. Požár, který zasáhl nejen motorovou, ale také zadní část autobusu, likvidovali pomocí dvou vodních proudů. Požár byl lokalizován během 14 minut od příjezdu první jednotky a díky rychlému zásahu hasičů nedošlo k poškození tlakových lahví,“ popsala mluvčí hasičů Kamila Langerová.
„Všech 13 cestujících i řidič opustili autobus ještě před příjezdem jednotek na místo. Nedošlo k žádnému zranění,” dodala. Předběžná škoda byla vyčíslena na půl milionu korun. Příčina požáru se vyšetřuje.
VIDEO: Hotel v Peci pod Sněžkou zachvátil požár. Ze střechy se rozšířil do podkroví. (listopad 2026)