Výlet do přírody skončil vážným úrazem. „Jedenáctiletá dívka byla po celou dobu při vědomí, utrpěla zranění v obličeji a poranění páteře,“ uvedl mluvčí záchranky Lukáš Humpl.
Zásah komplikoval těžko přístupný terén, kam nebylo možné dojet autem. Zdravotníci ji zajistili krčním límcem a uložili do celotělové vakuové matrace.
Pak přišli na řadu silní chlapi v hasičských uniformách. „Dívka s pomocí místních hasičů přenesena několik desítek metrů k vrtulníku, který zajistil její šetrný transport na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava,“ dodal Humpl.
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