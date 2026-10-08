„Rozhodnutí navazuje na dlouhodobý vývoj pivního trhu, klesající spotřebu piva, rostoucí výrobní a provozní náklady," uvedla mluvčí Pivovarů Staropramen Kateřina Pavlíková a dodal: „Kvalitu a chuť ostravarských piv bude garantovat bývalý vrchní sládek Ostravaru, který stál mimo jiné za klíčovými recepturami pivovaru.“
Provoz v Ostravě se bude utlumovat v několika etapách. „Jedná se o jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsme v posledních letech museli učinit. Velmi dobře si uvědomujeme, že Ostravar je mnohem víc než jen pivovar. Po generace byl součástí Ostravy a sehrál důležitou roli v rozvoji pivovarnictví, v životech našich zaměstnanců i celé komunity,“ podotkl vedoucí Pivovarů Staropramen pro Česko a Slovensko Martin Čermák.
Propuštněo bude zhruba 120 lidí, zaměstnancům firma poskytne pomoc při hledání nových pracovních příležitostí i psychologickou podporu.
Ostravar byl založený v roce 1897 a je jedním z deseti největších pivovarů v Česku. Většina jeho produkce se vypije na Ostravsku, Karvinsku, Opavsku a Novojičínsku. Pivovary Staropramen jsou součástí severoamerické pivovarské skupiny Molson Coors. Dlouhodobě jim na českém pivovarském trhu patří druhá příčka za Plzeňským Prazdrojem.
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